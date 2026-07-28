Predsenik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros u 8 časova na svom Instagram nalogu "avucic".

- Moramo da idemo u korak sa svetom koji se menja brže nego ikada, Srbija ne sme da stane - navodi se u poruci koju je objavio predsednik Vučić.

Vučić je u opisu istakao da samo ujedinjena Srbija ide napred.

Vučić povodom pretnji smrću: Pobedićemo i ujedinićemo Srbiju, ne osećam se ugroženo

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče, povodom pretnji smrću koje su mu upućene, da se ne oseća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer, kako je istakao, ne želi da deli porodice i Srbiju već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini.

On se u video-objavi na Instagramu oglasio povodom pretnji smrću koje je dobio i istakao da će, na kraju, pobediti i ujediniti Srbiju. "Na kraju, pobedićemo i ujedinićemo Srbiju", rekao je on.

Jučerašnje obraćanje Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.