Jedna od najistaknutijih ličnosti u istoriji umetnosti, Olivera Katarina, sahranjena je danas na Novom groblju u Beogradu.

Olivera počiva pored istaknutog kompozitora narodne muzike, Andrije Bajića, i jednog od najvećih imena srpske košarke, Duška Vujoševića.

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Sin je sa velikom tugom ispratio majku, a bol na njegovom licu je slomila sve prisutne. 

Sahranjena Olivera Katarina

Poslednjem ispraćaju najveće jugoslovenske dive prisustvovali su Maja Mandžuka, Snežana Savić, Ksenija Janjićijević, ministar kulture Nikola Selaković, kompozitor Aleksandar Kobac, Sonja Kolačarić, a prvi je sa suzom i majčinom slikom u ruci stigao njen sin Mane.

Sahrana Olivere Katarine

"Zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega"

Podsetimo, Olivera se pre nekoliko godina povukla iz javnosti, a poslednje dane je provodila sama u iznajmljenom stanu u Beogradu. 

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je Olivera za medije svojevremeno.

Imala dva imena i dva prezimena

Rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici. 

Nakon završetka Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je ubrzo napustila studije. Otišla je u Pariz gde je provela godinu dana, a po povratku u Beograd upisala je pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, studirajući s potonjim velikanima Petrom Kraljem, Milenom Dravić, Stanislavom Pešić i Brankom Zorić.

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Olivera je dobila 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo je upoznala svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, s kojim je bila u braku dve godine. Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Kasnije je provela sedam godina u vezi s moćnim Ratkom Draževićem, a nakon rastanka udala se za predsednika Saveza sindikata Srbije Miladina Šakića, s kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara.

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Oliverina majka se zvala Katarina, te se i sama glumica u javnosti, u njenu čast, predstavljala tako. Pored toga, Olivera je u javnosti koristila i dva prezimena. Oba se odnose na njene bivše muževe, te je Olivera u jednom periodu bila poznata kao Olivera Vučo, a u drugom kao Olivera Šakić.

Alo/L.A.

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