Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je J. Č., zastupnik udruženja građana „Centar lokalnog aktivizma mladih FUTURA“, zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetio Grad Novi Sad za više od sedam miliona dinara.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, J. Č. se sumnjiči za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Prema navodima istrage, udruženju građana „Centar lokalnog aktivizma mladih FUTURA“, u kojem je osumnjičeni bio odgovorno lice – zastupnik, Grad Novi Sad dodelio je sredstva za realizaciju ukupno 19 projekata u iznosu od 7.041.000 dinara.

Novac pravdan izveštajima za aktivnosti koje nisu održane

Istragom je, kako se sumnja, utvrđeno da aktivnosti predviđene projektima nisu realizovane.

Uprkos tome, osumnjičeni je Gradu Novom Sadu dostavljao izveštaje o utrošku sredstava u kojima je prikazivao da su sprovedene različite aktivnosti, među kojima su bile radionice, predavanja i drugi programi.

Prema sumnjama tužilaštva, te aktivnosti nikada nisu održane.

Na ovaj način, kako se navodi, Gradu Novom Sadu pričinjena je imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.041.000 dinara.

J. Č. je određeno zadržavanje do 48 časova.

U tom roku biće priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, koje će dalje postupati u ovom predmetu