Policija u Šipovu pokrenula je istragu protiv M. M. iz sela Vodice kod Šipova zbog sumnje da je sekirom povredio pet krava koje su bile u vlasništvu njegovog komšije.

Prema navodima Policijske uprave Šipovo, ceo slučaj prijavio je juče ujutru vlasnik krava, navodeći da je nakon verbalnog sukoba koji se dogodio 26. juna, M. M. sekirom naneo povrede na pet njegovih životinja.

Policijski službenici izašli su na lice mesta i utvrdili da su navodi prijave tačni. Tom prilikom pronađen je M. M. iz Šipova, za koga postoje osnovi sumnje da je počinio krivično delo mučenje i ubijanje životinja.

O svim okolnostima i prikupljenim informacijama obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta u redovnom postupku dostavi izveštaj protiv M. M. zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ovog događaja, kao i razlog zbog kojeg je došlo do incidenta.

atvbl.rs