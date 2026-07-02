Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv V. M. (43) iz Novog Sada i S. J. (54) iz Futoga zbog sumnje da su izvršili krivično delo poreske prevare u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Akciju su sproveli službenici UKP-a, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Prokuplju, u saradnji sa Poreskom policijom – Odsekom Niš, a krivična prijava podneta je Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Kako se sumnja, V. M., kao odgovorno lice jednog privrednog društva u Pirotu, i S. J., vlasnica knjigovodstvene agencije u Novom Sadu, tokom 2025. godine pribavili su 18 fiktivnih ulaznih računa o navodno izvršenom prometu dobara i usluga od više privrednih društava, sa iskazanim PDV-om u ukupnom iznosu od 12 miliona dinara.

Prema sumnjama policije, ove račune su evidentirali u poslovnim knjigama kao istinite, čime su neosnovano ostvarili pravo na povraćaj PDV-a i poreski kredit.

Na taj način, kako se sumnja, budžet Republike Srbije oštećen je za oko 12 miliona dinara. Krivična prijava protiv osumnjičenih podneta je nadležnom tužilaštvu, koje će dalje voditi postupak.