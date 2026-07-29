Kristijan Golubović je u prenosu uživo pretio ubistvom Filipu Caru, a onda se u razgovor uključio i njegov prijatelj koji je monstruoznim pretnjama šokirao javnost.

Tokom snimanja lajva su javno izrečene pretnje smrću koje su šokirale javnost.

- Ubiću te, samo da pređeš granicu - govorio je Kristijan Golubović Filipu Caru u razgovoru uživo, a ubrzo zatim u lajv se uključio i njegov prijatelj koji je pretio klanjem i psovao ćerku bivšem rijaliti učesniku.

- Ćerku da ti j***, dođi da te koljem ja. Aj mi dođi u Beograd da te zakoljem - govorio je prijatelj Kristijana Golubovića.

"Stavio si kameru iznad kreveta"

Podsetimo, netrpeljivosti između Kristijana Golubovića i Filipa Cara dodatno rastu od momenta kada je Kristina počela da raskrinkava bivšeg. Car se tada umešao u priču uz pretnje da će i sam objaviti kompromitujući materijal, a pre nekoliko dana je spomenuo i sporni kućni video.

- Onda šlag na kraju, nešto što ni ne znaš da imam. Neke stvari nema ni Kristina, ukoliko misliš da mi je ona dala. Nadzorna kamera je snimila nešto. Moram te sada zbog toga razvaliti kao kantu. Stavio si kameru iznad kreveta, što verovatno ni ona ne zna. Šta misliš o tome? Šta misliš da pustim snimak na kom te guzi Kristina? Misliš da ga držiš u šteku, pričaš kako je nepodobna majka, a guzila te pred detetom u sobi - rekao je Car na snimku.

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