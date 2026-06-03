U nastavku borbe protiv korupciјe i finansiјskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupciјe, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbiјanje korupciјe Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su P. G. (26) iz Beograda zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo pranje novca.

On se sumnjiči da јe kod sebe držao novac u iznosu od 22.850 evra i 180.000 dinara sa znanjem da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Određeno mu јe zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu priјavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

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