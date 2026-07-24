U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M. G. (35) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti i pranje novca.

Kako se sumnja, on je od 1. januara 2023. do 14. novembra 2025. godine, kao rukovodilac radnje u Novom Sadu u okviru privrednog društva za telekomunikacije čije je sedište u Beogradu, prisvojio novac koji mu je bio poveren u radu i u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist nije uplatio deo pazara u iznosu od 36.821.916 dinara, već ga je zadržao za sebe i za isti iznos oštetio privredno društvo. M. G. je, kako se sumnja, izvršio konverziju tako pribavljenog novca čiji je deo uložio u kupovinu dva stana u Novom Sadu, iako je znao da isti potiče od kriminalne delatnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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