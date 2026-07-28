Muškarac iz Kragujevca Saša Stevanović, koji je uhapšen zbog sumnje da je preko društvenih mreža uputio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na svom profilu objavljivao je fotografije koje ukazuju na njegovo poznanstvo sa liderom pokreta Dveri Boškom Obradovićem i predsednikom Novog lica Srbije Milošem Parandilovićem.

Upravo ta fotografija pojavila se na društvenim mrežama nakon njegovog hapšenja i privukla pažnju javnosti.

Fotografija sa Obradovićem i Parandilovićem

Na fotografiji objavljenoj na Stevanovićevom profilu vidi se kako pozira zajedno sa Boškom Obradovićem i Milošem Parandilovićem.

Stevanović je uhapšen po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što je, prema sumnjama istražnih organa, preko društvenih mreža uputio ozbiljne pretnje predsedniku Srbije.

Snimio jezivu poruku sa nožem

Kako je ranije saopšteno, Stevanović je objavio video-snimak u kojem je izgovorio pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću, gestikulirajući rukom kao da odseca glavu, a potom je u drugoj prostoriji uzeo veliki nož i nastavio sa pretećim porukama.

Nakon hapšenja određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Predsednik Srbije je nakon ovih monstruoznih reči koje su mu upućene rekao da ga nikakve pretnje ne plaše. Istakao je da je, bez obzira na jezive pretnje, spreman da Stevanoviću pruži ruku pomirenja, o čemu opširnije možete čitati u POSEBNOJ VESTI.