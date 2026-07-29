Ruske oružane snage su dronovima pogodile dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk, prenosi agencija Ria novosti.

Ruske oružane snage su nastavile udare na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage.

U luci Nikolajev pogođeni su vojni teretni objekti, dodaje se u saopštenju ruskog ministarstva.

Navodi se i da su sistemi protivvazdušne odbrane uništili 295 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruske teritorije tokom noći.

"Tokom protekle noći, od 20 časova 28. jula do osam časova 29. jula, snage protivvazdušne odbrane na dužnosti presrele su i uništile 295 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Čuvaške Republike, Republike Tatarstan i iznad voda Azovskog i Crnog mora", navodi se u saopštenju.

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