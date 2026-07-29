Američki i saudijski borbeni avioni izveli su seriju udara na Irak, gađajući skladišta oružja i logističke objekte grupa povezanih sa Iranom.

Centralna komanda vojske SAD potvrdila je zajedničku operaciju, dok irački i proiranski izvori tvrde da je napadnuta i oblast Aun kod Karbale, gde se nalazio objekat za prihvat šiitskih hodočasnika.

Prema tim izvorima, na meti se našlo mesto na kojem su primani vernici koji dolaze u Karbalu radi posete svetilištu imama Huseina i obeležavanja Arbaina – četrdesetodnevnog pomena njegovom stradanju.

Karbala je jedno od najsvetijih mesta šiitskog islama, a godišnje okupljanje privlači milione hodočasnika iz Iraka, Irana i drugih zemalja.

Irački mediji: Udar na objekat za hodočasnike

Proiranski mediji u Iraku napad kod Karbale opisuju kao saudijsko-američku agresiju usmerenu na šiitsku svetinju. U njihovim izveštajima Saudijska Arabija označena je kao država čiji je državni verski poredak oblikovan vahabizmom, zbog čega se udar predstavlja i kao direktna provokacija šiitskog stanovništva.

Američka Centralna komanda, međutim, u svom saopštenju nije pomenula Karbalu. Navedeno je da su američki i saudijski avioni pogodili više logističkih centara i skladišta oružja na istoku Iraka, koje su, prema tvrdnjama Vašingtona, koristile oružane grupe povezane sa iranskim Korpusom garde islamske revolucije.

Podaci o eventualnim žrtvama i razmerama štete kod Karbale još nisu objavljeni.

Gađani objekti proiranskih snaga

U napadima su pogođeni i objekti frakcija povezanih sa Snagama narodne mobilizacije Iraka, poznatim po skraćenici PMF. Reč je o širokoj koaliciji pretežno šiitskih oružanih formacija, formalno uključenih u iračke državne strukture, ali pojedine njene jedinice održavaju bliske veze sa Teheranom.Centralna komanda SAD tvrdi da su napadi izvedeni kao odgovor na više od 30 udara bespilotnim letelicama koje su proiranske grupe pokrenule tokom prethodna tri dana.

Prema američkim i saudijskim tvrdnjama, mete tih dronova bile su američke snage na Bliskom istoku i saudijska energetska infrastruktura. Saudijske vlasti saopštile su da je protivvazdušna odbrana presrela više letelica usmerenih ka naftnim postrojenjima u istočnom delu zemlje.

Rijad tvrdi da ne želi dalje širenje sukoba, ali upozorava da će odgovoriti na svaki novi napad. Vašington je poslao sličnu poruku, navodeći da će svaki naredni udar na američke vojnike ili objekte izazvati novu vojnu reakciju.

Iračke proiranske grupe odbacile su odgovornost za napade na Saudijsku Arabiju i američke snage, nazivajući optužbe Rijada izmišljotinama. Iračke vlasti naredile su istragu o navodnim lansiranjima dronova sa teritorije zemlje i poručile da neće dozvoliti da Irak postane poligon za napade na susedne države.