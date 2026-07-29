Letnje vrućine mogu brzo da pretvore dom u neprijatno topao prostor, naročito ako nemate klima-uređaj ili je on trenutno van funkcije. Ipak, postoji jednostavan trik koji uz pomoć ventilatora i nekoliko plastičnih flaša može da ublaži osećaj sparine i učini boravak u prostoriji prijatnijim.

Reč je o popularnom DIY rešenju koje je poslednjih godina osvojilo društvene mreže, a mnogi korisnici tvrde da im je pomoglo da lakše podnesu visoke temperature.

Potrebne su vam samo zamrznute flaše

Za ovaj trik potrebno je nekoliko plastičnih flaša koje ćete napuniti vodom i ostaviti u zamrzivaču dok se potpuno ne zalede.

Kada se voda pretvori u led, flaše se postavljaju iza ili ispred ventilatora, tako da vazduh prolazi preko njihove hladne površine. Na taj način vazduh koji ventilator izbacuje može biti prijatnije rashlađen.

Kod visokih samostojećih ventilatora flaše se mogu pričvrstiti za zadnju rešetku pomoću plastičnih vezica ili čvrstih gumenih traka, dok se kod manjih modela preporučuje da se posuda sa ledom ili zamrznute flaše jednostavno postave ispred ili iza ventilatora.

Kako pravilno postaviti flaše?

Ako koristite samostojeći ventilator, preporučuje se:

pričvrstiti dve zamrznute flaše na zadnju stranu ventilatora;

dodatno ih učvrstiti oko grla kako ne bi skliznule;

ispod ventilatora postaviti peškir ili podlogu koja će upiti vodu nastalu kondenzacijom.

Na taj način ventilator bezbednije radi, a prostor ostaje suv.

Trik funkcioniše nekoliko sati

Kako objašnjavaju autori brojnih DIY vodiča, efekat traje dok se led ne otopi, što može biti nekoliko sati, u zavisnosti od veličine flaša i temperature u prostoriji.

Ako nemate unapred zamrznute flaše, možete koristiti i posudu napunjenu kockicama leda, postavljenu ispred ventilatora.

Pojedini savetuju i da u vodu dodate malu količinu soli kako bi led sporije gubio nisku temperaturu, ali je najvažnije da flaše ne napunite do vrha jer se voda širi prilikom zamrzavanja.

Da li je ovaj trik zamena za klima-uređaj?

Iako može da doprinese prijatnijem osećaju u prostoriji, važno je naglasiti da ovakav sistem ne može da snizi temperaturu cele prostorije na način na koji to radi klima-uređaj. Umesto toga, vazduh koji prolazi pored leda biće privremeno hladniji, pa ćete imati osećaj osveženja dok ventilator radi.

Ovaj trik može biti korisno privremeno rešenje tokom toplih dana, posebno u manjim prostorijama ili kada nemate mogućnost da koristite klimu.

Uz to, predstavlja i praktičan način da ponovo iskoristite plastične flaše i bez velikih troškova napravite jednostavan sistem za dodatno rashlađivanje doma.