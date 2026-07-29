Na početku izlaganja tokom sednice u Skupštini Srbije, Jovanov se na ironičan način zahavlio Nestoroviću i njegovoj listi, što održavaju dobre veze sa Marsom i Marsovcima.

- Ja želim da se zahvalim ovoj poslaničkoj grupi i svim njihovim poslanicima i njihovom lideru što održavaju dobre veze Srbije sa Marsom i što održavaju dobre veze sa Marsovcima, jer, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj politici, broj država koje priznaju lažnu državu Kosovo se smanjio, a zahvaljujući njima Mars nije priznao Kosovo, i ja se zato vama zahvaljujem na toj intergalaktičkoj, interkosmičkoj, interplanetarnoj aktivnosti. Nastavite i dalje. Nastavite i dalje. To je vaš jedini doprinos razvoju i borbi Srbije za Kosovo i Metohiju - poručio je Jovanov!

Potom je pomenuo i navod Nestrovorića kako ne uzima platu te dodao da je to istina "jer uzima mnogo više".

- Što se tiče toga da ne uzima platu, pa ne uzima platu, uzima mnogo više od plate, uzima 91.000 evra mesečno, na svoj privatni račun, jer je svoj privatni račun dao kao račun grupe građana! Da, 91.000 evra mesečno, 2.500.000 evra do sada uzeo čovek za jurenje Marsovaca i istraživanje zmajeva! 2,5 miliona evra, građani Srbije! Za to što je ovu Skupštinu posetio jednom ili nijednom! Za to što od njih četvoro koji ovde sede, jedan poslanik je ponekad tu. E, toliko vas to košta - rekao je šef poslaničke grupe SNS.

Jovanov se tu nije zaustavio, već je ukazao i na skandaloznu omašku koja je pokazala šta Nestorović misli o Kosovu i Metohiji.

- Sve bi to bilo drugačije da je možda neko drugi govorio. Ali kada govori čovek koji u istoj rečenici kaže "takozvana lažna država Kosovo"... Ja još jednom ponavljam, 'takozvana lažna' – to znači da ona nije zapravo lažna! Znači, podsvest vrlo jasno pokazuje šta on zaista misli. Možda je to poneo iz prethodne stranke iz koje je došao da lovi zmajeve i juri Marsovce... Ali u svakom slučaju to nije takozvana lažna. To je lažna država Kosovo, koja je protivpravnim otimanjem od dela Srbije pokušala da napravi nekakvu državnost, u čemu, zahvaljujući politici ove vlade i predsednika Vučića, nije uspela, niti će uspeti - zaključio je Jovanov.