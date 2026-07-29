Prema navodima tog medija, tunel prečnika oko jednog metra nije imao izlaz na litvanskoj strani. Otkriven je zahvaljujući tome što su graničari registrovali vibracije tla koje su ukazivale na moguće kopanje podzemnog prolaza.

Lokalne vlasti pretpostavljaju da je tunel planiran za ilegalno prebacivanje stranih državljana na teritoriju Litvanije.

Direktor Službe za zaštitu državne granice Litvanije Rustamas Ljubajevas dodao je da su graničari pronašli još „desetine mesta“ na kojima bi mogli da se nalaze slični podzemni prolazi. On je takođe istakao da bi u izgradnju tunela mogle biti umešane vlasti Belorusije.

„Gotovo da nemamo nikakve sumnje da beloruske vlasti ili zatvaraju oči pred tim, ili aktivno pomažu migrantima da kopaju ove tunele. Moguće je da ih same ne kopaju, ali je očigledno da se rad organizuje uz učešće migranata“, rekao je Ljubajevas.

Naveo je da su u tunelu pronađeni drveni oslonci. Prema njegovom mišljenju, dopremanje drveta tako blizu državne granice i obavljanje takvih radova nije moguće bez podrške beloruskih graničara.

Tokom 2025. godine slični tuneli pronađeni su i na belorusko-poljskoj granici. Poljske vlasti su saopštile da su u njihovo projektovanje bili uključeni ljudi sa Bliskog istoka koji poseduju „visok nivo stručnosti“. Novinari su pisali da korišćenje takvih tunela predstavlja novu eskalaciju hibridnog rata Kremlja protiv Evrope.

U proleće 2021. godine, nakon pogoršanja odnosa sa Belorusijom, Litvanija je saopštila da beleži rastući broj ilegalnih migranata, uglavnom stanovnika zemalja Bliskog istoka i Afrike. Svi su u zemlju ulazili preko belorusko-litvanske granice. To je kasnije dovelo do velikog migracionog kriza u Litvaniji, piše portal Meduza.