Višemesečne pripreme, veliki snovi i poslednja objava puna optimizma pretvorili su se u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na planini Elbrus u Rusiji živote je izgubilo pet planinara, među kojima su bili Alma i Denis O., kao i njihova verna planinarska mačka Macika.

Samo dva dana pre tragedije Alma i Denis objavili su fotografiju sa aklimatizacionog uspona uz poruku koja danas izaziva jezu.

Uspešno smo završili aklimatizacioni uspon na 4.500 metara. Večeras u jedan sat posle ponoći počinjemo glavni uspon. Držite palčeve, pred nama je najveći izazov do sada... Macika se kreće ka najvišem vrhu Evrope - napisali su tada.

Niko nije mogao ni da nasluti da će to biti njihova poslednja objava.

Oluja ih zatekla na više od 5.100 metara

Prema dostupnim informacijama, sedmočlana ekspedicija iz Bosne i Hercegovine krenula je u završni uspon na najviši vrh Evrope nakon višemesečnih priprema.

Na visini većoj od 5.100 metara iznenada ih je zahvatilo naglo pogoršanje vremena, praćeno orkanskim vetrom, mećavom i izuzetno niskim temperaturama.

Uprkos naporima spasilačkih ekipa, pet članova ekspedicije izgubilo je život. Dvoje planinara uspelo je da bude spaseno.

Macika je bila njihov zaštitni znak

Alma i Denis bili su poznati širom regiona po svojim planinarskim avanturama koje su delili na društvenim mrežama kroz projekat "Trio Fantastiko".

Posebnu pažnju privlačila je njihova mačka Macika, koja ih je pratila na brojnim usponima i postala zaštitni znak njihovih putovanja.

Osvajala je vrhove više od 3.000 metara nadmorske visine, putovala sa njima širom regiona i Evrope, a bila je uz svoje vlasnike i na njihovoj poslednjoj ekspediciji.

Prema dostupnim informacijama, spasilačke ekipe pronašle su Maciku zajedno sa Almom i Denisom.

Potresni oproštaji

Vest o tragediji izazvala je talas tuge na društvenim mrežama, gde se od stradalih planinara opraštaju prijatelji, kolege i brojni ljubitelji planina.

Za mnoge će Alma, Denis i njihova Macika ostati simbol neraskidive povezanosti čoveka i životinje, ljubavi prema prirodi i života posvećenog planinama,prenosi Portal.hr.

Alo / atvbl.rs