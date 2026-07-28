Stiže najžešći toplotni talas ovog leta 

Evropa će goreti na +45*C 

Čak i u Sibiru će biti plus 35! Požari koji već besne u Španiji i Francuskoj dodatno će se razbuktati. Toplotni talas u Srbiji do 8. avgusta, temperature do 40 stepeni 

---------- 

Neverovatan spisak prvih 20 blokaderekih kandidata 

Lista strave i užasa 

Onima koji nisu Srbi zabraniti da glasaju, penzioneri da umru - to je program takozvane  studentske liste 

---------- 

1

Ministar finansija sasuo istinu u lice lideru NPS 

Siniša Mali činjenicama patosirao Aleksića 

Aleksić i njegov tast su oštetili budžet Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine, rekao je Mali 

---------- 

Uručeno 55 subvencija za prvu nekretninu 

Država pomaže majkama da stvore dom! 

----------- 

Bomba iz Denvera 

Trejdovaće Jokića? 

--------------- 

Sahranjena poslednja diva 

Olivera, hvala za lepotu 

------------ 

Divna vest 

Porodila se Dea Đurđević 