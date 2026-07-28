Stiže najžešći toplotni talas ovog leta
Evropa će goreti na +45*C
Čak i u Sibiru će biti plus 35! Požari koji već besne u Španiji i Francuskoj dodatno će se razbuktati. Toplotni talas u Srbiji do 8. avgusta, temperature do 40 stepeni
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Neverovatan spisak prvih 20 blokaderekih kandidata
Lista strave i užasa
Onima koji nisu Srbi zabraniti da glasaju, penzioneri da umru - to je program takozvane studentske liste
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Ministar finansija sasuo istinu u lice lideru NPS
Siniša Mali činjenicama patosirao Aleksića
Aleksić i njegov tast su oštetili budžet Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine, rekao je Mali
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Uručeno 55 subvencija za prvu nekretninu
Država pomaže majkama da stvore dom!
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Bomba iz Denvera
Trejdovaće Jokića?
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Sahranjena poslednja diva
Olivera, hvala za lepotu
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Divna vest
Porodila se Dea Đurđević
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