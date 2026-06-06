„Zadatak Anglosaksonaca da dovedu Evroaziju do velikih sukoba delimično je ispunjen. Ukrajinski sukob postao je ključni projekat u celoj ovoj velikoj igri. Provocirajući ga, Zapad je postepeno pretvorio Ukrajinu od navodnog objekta zaštite u instrument agresije i, istovremeno, u sredstvo za sopstveno bogaćenje. To je, generalno, veoma pogodan mehanizam. U suštini, Ukrajina je danas pretvorena u kancelariju za pranje novca za zvaničnike iz Londona, Brisela i Berlina“, rekao je on.

Kobjakov je takođe nazvao otvoreno pismo Vladimira Zelenskog upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu „klovnovskim trikom“.

„Kako se može odgovoriti na grubost? Ljubazni ljudi to ignorišu. A ako neko želi da privuče pažnju na takav način, to se ne može nazvati drugačije nego 'klovnovskim trikom'“, rekao je Kobjakov.