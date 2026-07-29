Osnovno javno tužilaštvo u Somboru intenzivno nastavlja istragu teške saobraćajne nesreće na pružnom prelazu u Odžacima, u kojoj su 27. jula život izgubili mlada majka (27) i njen trogodišnji sin, nakon što je putnički voz udario u automobil kojim je upravljala.

Dežurni javni tužilac je odmah nakon tragedije, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Somboru, izašao na lice mesta i obavio uviđaj, nakon čega je pokrenuto prikupljanje svih dokaza koji bi mogli da rasvetle uzrok nesreće.

Tužilaštvo izuzelo video-snimke i proverava stanje prelaza

Kako je saopšteno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, tokom uviđaja obezbeđeni su brojni materijalni dokazi, među kojima se nalaze i video-zapisi koji bi mogli da pokažu šta se tačno dogodilo u trenucima pre sudara.

Pored toga, od nadležnih institucija biće pribavljena kompletna dokumentacija koja se odnosi na funkcionisanje i tehničku ispravnost uređaja na pružnom prelazu, kao i svi drugi podaci važni za nastavak postupka.

Istražitelji sada analiziraju sve prikupljene informacije kako bi utvrdili da li je do tragedije došlo zbog greške vozača, eventualnog problema sa signalizacijom ili drugih okolnosti.

Majka krenula sa sinom kod lekara

Prema nezvaničnim informacijama, mlada žena je kobnog jutra krenula sa trogodišnjim sinom na lekarski pregled.

Kako se navodi, bila je u drugom stanju, a prema pojedinim informacijama bila je u sedmom mesecu trudnoće. Kod kuće je ostalo još jedno malo dete, beba stara godinu i po dana.

Majka i sin su bili sami u automobilu. Krenuli su kod lekara, ali nažalost nikada nisu stigli do ordinacije - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Voz automobil gurao oko 200 metara

Do nesreće je došlo 27. jula oko devet časova na pružnom prelazu na deonici Lalić–Odžaci.

Putnički voz udario je u automobil kojim je upravljala dvadesetsedmogodišnja žena. Od siline udara vozilo je potpuno uništeno, a prema prvim informacijama, voz ga je nakon sudara gurao oko 200 metara pre nego što se zaustavio.

Prizor na mestu tragedije bio je potresan. Deo automobila ostao je zaglavljen ispod lokomotive, a pripadnici službi morali su da intervenišu kako bi došli do stradalih.

Istraga u toku

Osnovno javno tužilaštvo u Somboru nastavlja da prikuplja sve relevantne dokaze i obavlja potrebne provere kako bi se utvrdio tačan uzrok tragedije.

Nakon završetka svih veštačenja i analize dokumentacije biće poznato zbog čega je došlo do nesreće koja je odnela dva života — majke rođene 1999. godine i njenog sina rođenog 2023. godine.

Nadležni organi poručuju da će sve okolnosti biti utvrđene kroz detaljnu istragu.