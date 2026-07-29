Dok je Srbija danima tragala za nestalom Ivanom Podraščić (14) iz Batajnice, reporter "Alo!" razgovarao je oči u oči sa Darkom Kostićem, čovekom koji je kasnije pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog njenog silovanja i ubistva. Tada je tvrdio da nema nikakve veze sa nestankom, govorio da je Ivana u njemu videla zaštitnika i čak nagađao da je možda otišla sa društvom ili sebi naudila. Iza njegovih reči krila se jeziva istina – znao je gde se nalazi devojčica za kojom je cela Srbija tragala.

Prošlo je više od decenije od zločina koji je zauvek ostao urezan u sećanju javnosti. Nestanak četrnaestogodišnje Ivane Podraščić pokrenuo je veliku potragu, a slučaj je dobio tragičan epilog kada je otkriveno da je devojčica ubijena u napuštenoj kući u Rakovici.

U trenutku kada se još verovalo da bi Ivana mogla biti pronađena živa, reporter "Alo!" stupio je u kontakt sa Darkom Kostićem, koji je tada bio jedna od poslednjih osoba za koje se sumnjalo da su bile u kontaktu sa njom.

Susret koji je danas jeziv za čitanje

Na okretnici autobusa 23 u avgustu 2014. godine, Kostić je pristao na razgovor sa novinarom. Delovao je nervozno, često se osvrtao oko sebe, a pre razgovora tražio je da mobilni telefoni budu ugašeni kako ga ne bi snimali.

Tvrdio je da nema veze sa Ivaninim nestankom i da je sa njom imao samo prijateljski odnos.

Govorio je da ga je Ivana pozvala jer je u njemu videla osobu od poverenja.

"Zvala me je jer je u meni videla zaštitnika i osobu od poverenja", rekao je tada Kostić.

Tvrdio je da je odbio da se vidi sa njom jer je, kako je rekao, bila dete.

"Ako me sada pitate gde je Ivana..."

Tokom razgovora pokušavao je da ubedi novinare da i sam traga za nestalom devojčicom.

Na pitanje gde misli da se Ivana nalazi, izgovorio je rečenicu koja danas zvuči posebno jezivo:

"Ako me sada pitate gde je Ivana, mislim da je sa nekom novom ekipom ili se možda ubila."

Tada niko nije mogao da zna da će se ispostaviti da je upravo on skrivao najstrašniju tajnu.

Tvrdio da je ranije ubio u samoodbrani

Tokom razgovora Kostić je govorio i o svojoj kriminalnoj prošlosti.

Na pitanje novinara da li je nekada nekoga ubio, odgovorio je da jeste, ali da se radilo o samoodbrani i da je zbog toga odležao zatvorsku kaznu.

Uveravao je da sa Ivaninim nestankom nema ništa i tvrdio da je čak prošao poligraf.

Ponovo se javio redakciji

Desetak dana nakon razgovora, Darko Kostić se ponovo javio novinarima "Alo!".

Tvrdio je da je dobio informaciju da se Ivana nalazi u Šapcu kod novog dečka i rekao da će je potražiti.

Dva dana kasnije poslao je novinarki SMS poruku:

"Laku noć i lepo spavaj."

U tom trenutku, kako je kasnije utvrđeno, Ivana više nije bila živa.

Jeziv zločin u kući strave

Istraga je pokazala da je Darko Kostić zadobio poverenje četrnaestogodišnje devojčice, nakon čega ju je odveo u napuštenu kuću u Ulici 11. krajiške divizije u Rakovici.

Prema pravosnažnoj presudi, tamo ju je silovao, a potom usmrtio. Njeno telo je umotao i zakopao u dvorištu napuštenog objekta.

Telo Ivane Podraščić pronađeno je nakon što je Kostić prijavljen zbog drugog slučaja seksualnog nasilja.

Tokom istrage priznao je ubistvo devojčice.

Kuća koja je skrivala strašnu tajnu

Napuštena kuća u Rakovici godinama je bila bez stanara.

Komšije su kasnije pričale da su povremeno osećale neprijatan miris, ali nisu mogle ni da naslute da se u dvorištu nalazi telo nestale devojčice.

Mesto koje je godinama izgledalo napušteno postalo je simbol jednog od najtežih zločina koji su potresli Srbiju.

Darko Kostić je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva i silovanja Ivane Podraščić.

Godinama kasnije, slučaj male Ivane ostao je jedno od najbolnijih poglavlja crne hronike u Srbiji.

A razgovor reportera "Alo!" sa čovekom koji je tada mirno negirao umešanost ostao je kao jedno od najjezivijih novinarskih svedočenja – susret oči u oči sa ubicom koji je znao istinu dok je cela zemlja tragala za Ivanom.

Tadašnji direktor policije Milorad Veljović rekao je da je otac devojčice njen nestanak prijavio 9. avgusta, kada je rekao da je dete nestalo 3. avgusta. Međutim, policija je utvrdila da je ona silovana 31. jula, zatim zadavljena, uvijena u ćebe i zakopana u dvorištu. Telo devojčice bilo je u poodmakloj fazi truljenja.

„Ne znam, kao otac i policajac, koja može da bude adekvatna krivična sankcija“, rekao je Veljović i pozvao građane da, ukoliko imaju saznanja da je Kostić počinio još neka krivična dela, to i prijave.