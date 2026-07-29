Okružni sud u Doboju osudio je Ranka J. na jedinstvenu kaznu od 28 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerke Nedeljke I. i njenog supruga Gorana I, kao i zbog pokušaja ubistva njenog brata Milutina T. Zločin koji je potresao region dogodio se 7. avgusta prošle godine u Donjoj Slatini kod Šamca.

U izrečenu kaznu uračunato je vreme koje je proveo u pritvoru, a sud je odlučio da mu pritvor bude produžen do pravosnažnosti presude.

Krvavi pir u porodičnom dvorištu

Prema presudi, Ranko J. se automobilom dovezao ispred kuće porodice Trifunović, gde su za stolom sedeli Nedeljka I, njen suprug Goran I. i brat Milutin T.

Kako je utvrđeno tokom suđenja, bivšu partnerku dozivao je rečima:

- Nedeljka, dušo, dođi samo da te vidim.

Iako su ga prisutni molili da napusti dvorište, odbio je da ode.

Potom je izvadio pištolj marke "Crvena zastava M57" i ispalio hitac u Gorana I, pogodivši ga u predelu srca.

Kada su Nedeljka I. i njen brat pokušali da pobegnu prema kući, ispalio je više hitaca. Nedeljka je na mestu ubijena, dok je njen brat teško ranjen.

Prema nalazima suda, napadač je zatim prišao Goranu I, koji je ležao na zemlji, i ispalio mu još jedan hitac u glavu, nakon čega je pobegao.

Uhapšen narednog jutra

Ranko J. uhapšen je narednog jutra u kući svog punca na području Obudovca, gde se skrivao. Prilikom hapšenja nije pružao otpor.

Motiv bila opsesija bivšom partnerkom

Tužilaštvo je tokom postupka navelo da je optuženi u mladosti bio u emotivnoj vezi sa Nedeljkom I, koju je smatrao ljubavlju svog života.

Prema optužnici, upravo ta dugogodišnja opsesivna vezanost predstavljala je motiv za dvostruko ubistvo.

Sud je u obrazloženju presude naveo da je optuženi zločin počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usled privremene duševne poremećenosti izazvane afektom srdžbe, besa i gneva, ali da je bio svestan svojih postupaka i krivično odgovoran.

Presuda još nije pravosnažna, a o eventualnim žalbama odlučivaće viša sudska instanca.

Avaz