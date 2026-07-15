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Ruske oružane snage napale ukrajinske luke
Ruske snage su tokom noći napale ukrajinske luke Odesu i Čornomorsk, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
"Kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, rezervoari za skladištenje goriva i pogoni za proizvodnju i montažu dronova su oštećeni", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi RIA Novosti.
Ministarstvo odbrane Rusije je navelo da su među drugim pogođenim ciljevima bila četiri broda u lukama Čornomorsk i Dnjepro-Bugski, koji su dostavljali teret militantima ukrajinskih oružanih snaga.
Ima mrtvih u udaru na Odesu
Tri osobe su poginule u Odesi nakon jutarnjeg napada, saopštavaju vlasti.
Rusi napreduju kod Kupjanska
Ruske trupe su napredovale u blizini Kupjanska i pojačale prodor u istočni deo grada, prema rečima ukrajinskog vojnog stručnjaka Konstantina Mašoveca.
Udar na Izjum
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Oštećeni su civilni objekti, komunalne usluge, poljoprivredna oprema i privatne kuće.
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