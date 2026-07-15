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Ruske oružane snage napale ukrajinske luke

Ruske snage su tokom noći napale ukrajinske luke Odesu i Čornomorsk, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

"Kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, rezervoari za skladištenje goriva i pogoni za proizvodnju i montažu dronova su oštećeni", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

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Ministarstvo odbrane Rusije je navelo da su među drugim pogođenim ciljevima bila četiri broda u lukama Čornomorsk i Dnjepro-Bugski, koji su dostavljali teret militantima ukrajinskih oružanih snaga.

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