Najvažnije:

Rusija je oborila 340 ukrajinskih dronova iznad Moskve, saopštio je gradonačelnik.

Rusija napala civilni brod kod Odese, tvrdi Kijev

Načelnik Donjecke oblasti kaže da su ukrajinski dronovi ubili osam ljudi

Rusija u novom talasu napada gađala Kijev raketama i dronovima

Ukrajinski parlament prihvatio ostavku premijerke Sviridenko

Zelenski: Ukrajini će tokom zime biti potrebno 300 sistema „Patriot” za suprotstavljanje ruskoj agresiji.

UŽIVO

Ruske oružane snage napale ukrajinske luke

Ruske snage su tokom noći napale ukrajinske luke Odesu i Čornomorsk, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

"Kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, rezervoari za skladištenje goriva i pogoni za proizvodnju i montažu dronova su oštećeni", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane Rusije je navelo da su među drugim pogođenim ciljevima bila četiri broda u lukama Čornomorsk i Dnjepro-Bugski, koji su dostavljali teret militantima ukrajinskih oružanih snaga.

Ima mrtvih u udaru na Odesu

Tri osobe su poginule u Odesi nakon jutarnjeg napada, saopštavaju vlasti.

Rusi napreduju kod Kupjanska

Ruske trupe su napredovale u blizini Kupjanska i pojačale prodor u istočni deo grada, prema rečima ukrajinskog vojnog stručnjaka Konstantina Mašoveca.

Udar na Izjum

Gradske vlasti su juče saopštile da je kombinovani napad raketama KAB i Šahed pogodio Izjum.

Oštećeni su civilni objekti, komunalne usluge, poljoprivredna oprema i privatne kuće.

BONUS VIDEO