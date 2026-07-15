Borislav S. (49) iz sela Korbovo kod Kladova preminuo je kada ga je njegov prijatelj Jovica L. (21) iz Grabovice kuhinjskim nožem ubo više puta u grudi i prerezao mu vrat.

Ubistvo se dogodilo u dvorištu kuće Marije C. (72) u Grabovici, devizne penzionerke sa kojom je Borislav živeo u vanbračnoj zajednici. Povod je, kako se tada navodilo, bilo to što je Borislav odbio da Jovicu posluži rakijom.

Jovica je pripit došao kod Borislava, sa kojim se često družio i pio, i od njega tražio rakiju. Borislav je to odbio i rekao mu da prvo mora nešto da pojede. Nudio ga je večerom i bio uporan u tome, govoreći mu da će mu rakiju sipati kasnije.

Jovica je, međutim, uporno odbijao da bilo šta pojede, pa je došlo do prepirke. Svađa je potom prerasla u tuču, a već pripiti Jovica je dohvatio nož koji je bio na stolu i potom Borislava više puta ubo u grudi i prerezao mu vrat, pričali su tada meštani sela. Stevićeva supruga Marija i dalje je bila u šoku od prizora koji je zatekla.

„Borislavov krvavi lik mi je još uvek pred očima. Bila sam u kući, čula svađu i Borino zapomaganje: ‘Molim te, nemoj da me kolješ.’ Kako se jedva krećem, dok sam stigla u dvorište imala sam šta i da vidim. Moj Borislav je ležao na zemlji, oko njega je bila lokva krvi, a on je, onako zaklan, jedva krkljao tražeći pomoć“, drhtavim glasom pričala je Marija.

Njene jauke te kobne večeri prve su čule komšije, koje su dotrčale i pozvale policiju i Hitnu pomoć.

Meštani Grabovice govorili su da je Jovica još kao mali ostao bez oca, koji je preminuo, a da ga je majka kasnije napustila. Odmalena je, kako su pričali, preživljavao nadničeći u selu.

„Ljudi su mu pomagali, ali, nažalost, on je rano krenuo stranputicom. Jovica se propio u 13. godini. Dva puta je pokušao da se ubije, ali je oba puta spasen. Nakon tih pokušaja samoubistva bio je upućen na odvikavanje od alkohola, ali bezuspešno“, rekao je jedan stariji meštanin Grabovice, koji nije želeo da bude imenovan.

Druge komšije dodavale su da je Jovica u poslednje vreme bio „više pijan nego trezan“.

„Sa Borislavom se često družio i zajedno su znali da popiju koju više. U poslednje vreme postao je veoma agresivan, svađao se sa ljudima, pretio je batinama, najverovatnije zbog alkohola“, pričali su meštani.

Policija je uhapsila J. L. zbog krivičnog dela ubistva.

Tragedija se dogodila 2014. godine.

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