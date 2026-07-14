

Velika tragedija za celu Srbiju! Devojka (21) je poginula, 16 njih je povređeno, među kojima i dete od svega osam godina, koje je u teškom stanju, u nesreći u Crnoj Gori! Srpski turisti su se prevrnuli kombijem vraćajući se s Ostroga! Vozilo je od siline udarca uništeno!

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u nedelju oko 13.40 sati na magistralnom putu Lipci - Grahovo, nedaleko od Nikšića, kada je jedna osoba poginula, a 16 njih povređeno. Ubrzo je utvrđeno da je reč o srpskim državljanima, a da je preminula devojka imala svega 21 godinu. Povređeno 16 srpskih turista, među kojima je i dete, koje je, nakon reanimacije, zbog težine povreda prebačeno u pratnji anesteziologa i anestetičara u Klinički centar Crne Gore. Kako se navodi, u nesreći je povređeno još petoro dece, ali srećom, reč je o lakšim povredama.

- Do saobraćajne nezgode je došlo kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu uz sami put s desne strane kolovoza, usled čega se vozilo prevrnulo - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Minibus je vozio Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu na navedene okolnosti nastanka saobraćajne nesreće. Uviđajem na licu mesta je rukovodio državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

- Preduzimaju se policijsko-tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača - saopštila je policija.

Prema pisanju crnogorskih medija, putnici, državljani Srbije, koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju vraćali su se s pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Kombi je od siline udarca bio potpuno uništen, stvari putnika, ali i delovi vozila bili su razbacani po putu. Saobraćaj je čak na toj deonici bio u prekidu jer se polupani kombi preprečio po putu. Neki od putnika su bukvalno bili zaglavljeni među krhotinama u vozilu.

Državljani Srbije, njih 16 koji su teško povređeni u saobraćajnoj nesreći kada je mini-bus sleteo sa puta, od juče ujutru su bili u stabilnijem stanju u odnosu na trenutak prijema.

- Svi pacijenti su mirno proveli noć, a pojedini će tokom dana biti otpušteni na kućno lečenje. Jedan broj povređenih ostaće na bolničkom lečenju do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja i stvaranja uslova za bezbedan transport u Srbiju. Najčešće povrede koje su pacijenti zadobili jesu prelomi, posekotine i nagnječenja glave, odnosno lacerokontuzne rane, kao i nagnječenja i laceracije trupa. Istakao je da niko od hospitalizovanih nije životno ugrožen - rekao je u izjavi za „Jutro na Blic“ dr Milan Ivanović iz Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu.

Dodao je i da je zdravstveno stanje osmogodišnjeg dečaka, koji je nakon nesreće prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, od juče stabilnije nego što je bilo prilikom transporta.

Lekari dečaka vratili u život

Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je u nesreći teže povrede glave i grudnog koša. Lekari i medicinsko osoblje bolnice u Risnu su ga reanimirali, nakon čega je hitno prevezen u Klinički centar u Podgorici, gde se trenutno nalazi u kritičnom stanju i gde nad njim bdiju tamošnji lekari.

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