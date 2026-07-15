Stanovnike Hilandarske ulice u Svilajncu jutros je uznemirio prizor koji ih je zatekao ispred kuća – nekoliko mrtvih pasa ležalo je na ulici, a prema svedočenjima meštana, sumnja se da su životinje otrovane.

Kako navode stanovnici ovog dela grada, sve je počelo prethodne večeri, kada su prolaznici primetili jednog psa lutalicu kako se teško kreće, tetura i pada, dok mu je iz usta izlazila pena.

„U početku sam pomislio da je možda bolestan, da je u pitanju epilepsija ili nešto slično. Međutim, pas je ubrzo ostao nepomičan“, ispričao je jedan od meštana.

Jutro je, kako kažu stanovnici Hilandarske ulice, donelo još potresniju sliku. Nekoliko pasa pronađeno je mrtvo na različitim mestima duž ulice, što je izazvalo strah i ogorčenje među građanima.

Meštani navode da psi lutalice nikome nisu predstavljali problem, da nisu bili agresivni i da ne znaju ko bi mogao da im naudi.

Posebnu zabrinutost izazvala je mogućnost da bi otrov mogao da ugrozi i druge životinje, ali i decu koja se igraju u tom kraju.

Zbog ovog uznemirujućeg događaja obaveštena je policija, koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti slučaja i pronađe odgovorne ukoliko se potvrde sumnje da je reč o trovanju.

Blic