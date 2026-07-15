Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule Jovane Stanković (21) koja je stradala u saobraćajnoj nesreći i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori.

Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama.

Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda 15. jul 2026. godine u Nišu bude proglašen za Dan žalosti, kada će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi mizički i drugi zabavni programi odloženi.

Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resusrse u ulogu pomoći, kako bi se povređeni putnici prevezli do Niša. Na raspolaganju je i avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski saniteti UKC-a Niš koji čekaju dalja uputstva nadležnih.

Majka nastradale devojke, Danijela Mihajlović, obratila se redakciji Niških Vesti i uputila je javnu zahvalnost svima koji su, kako je navela, pružili pomoć i podršku nakon tragične nesreće. U ime svoje porodice zahvalila je građanima Crne Gore koji su se našli na mestu nesreće i pomogli putnicima, zaposlenima u bolnici u Risnu, nadležnim institucijama, predsedniku države, lokalnim samoupravama, konzulu, ministarstvima, kao i svim službama koje su učestvovale u zbrinjavanju i pružanju pomoći. Posebnu zahvalnost uputila je Republici Srbiji i Gradu Nišu, ističući da su je odmah kontaktirali i ponudili svaku vrstu pomoći u najtežim trenucima.

Grad Niš ponudio je svu neophodnu pomoć porodici Jovane Stanković (21), koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći 12. jula u Crnoj Gori, kao i porodicama ostalih putnika koji su povređeni kada su se vraćali sa Ostroga.

Kabinet gradonačelnika Niša u stalnom je kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom spoljnih poslova, koji od prvog trenutka pružaju podršku porodicama nastradalih i povređenih.

Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda, 15. jul 2026. godine, bude proglašena za Dan žalosti u ovom gradu. Tog dana zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će svi muzički i drugi zabavni programi biti odloženi.

Grad stavio sve resurse na raspolaganje

Grad Niš, zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom Niš, Ministarstvom spoljnih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori, stavio je na raspolaganje sve kapacitete kako bi povređeni putnici bili zbrinuti i, kada bude moguće, prevezeni u Niš.

Na raspolaganju su avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i sanitetska vozila UKC Niš, koji čekaju dalje instrukcije nadležnih službi.

Majka nastradale devojke zahvalila svima na pomoći

Majka poginule Jovane Stanković, Danijela Mihajlović, obratila se redakciji „Niških vesti“ i uputila javnu zahvalnost svima koji su, kako je navela, pružili pomoć i podršku njenoj porodici nakon tragedije.

Ona je, u ime svoje porodice, zahvalila građanima Crne Gore koji su se našli na mestu nesreće i pomagali povređenima, zaposlenima u bolnici u Risnu, kao i svim nadležnim institucijama, službama i pojedincima koji su učestvovali u zbrinjavanju putnika.

Posebnu zahvalnost uputila je Republici Srbiji i Gradu Nišu, navodeći da su je odmah kontaktirali i ponudili pomoć u najtežim trenucima.

„Zahvalni smo svima koji su bili uz nas, od ljudi koji su prvi pritekli u pomoć na mestu nesreće, do lekara, institucija i svih službi koje su učestvovale u spasavanju i pomoći povređenima“, navela je majka nastradale devojke.

Tragedija koja se dogodila 12. jula potresla je građane Niša i regiona, a nadležni nastavljaju da pružaju pomoć porodicama nastradalih i povređenih.