Sve veći broj građana Nemačke traži oslobađanje od vojne službe, pokazuju najnoviji podaci Savezne kancelarije za porodicu i civilna pitanja.

U prvih šest meseci ove godine podneto je čak 5.862 zahteva, što je znatno više nego tokom cele prošle godine, kada ih je bilo 3.879.

Godinu dana ranije, 2024. godine, registrovano je 2.249 zahteva, što pokazuje da broj prijava iz godine u godinu naglo raste.

Novi zakon promenio situaciju

Prema navodima nemačkih vlasti, rast broja zahteva usledio je nakon stupanja na snagu novog zakona o vojnoj registraciji.

Po tom zakonu, svi muškarci određene generacije moraju da se registruju i izjasne da li su spremni da služe vojni rok.

Ukoliko broj dobrovoljaca ne bude dovoljan za potrebe Bundesvera, Bundestag bi mogao da aktivira dodatne mere za popunjavanje vojske, iako način njihove primene još nije definisan.

Strah od rata utiče na građane

U nemačkim institucijama smatraju da je povećan broj zahteva povezan i sa pogoršanom bezbednosnom situacijom u Evropi nakon početka rata u Ukrajini.

Prema Ustavu Nemačke, niko ne može biti primoran da služi vojsku sa oružjem ukoliko je to u suprotnosti sa njegovim uverenjima.

Berlin želi više vojnika

Od početka rata u Ukrajini Nemačka intenzivno ulaže u jačanje svojih odbrambenih kapaciteta.

Cilj Ministarstva odbrane je da broj dobrovoljnih regruta poveća na između 15.000 i 20.000 godišnje, kako bi Bundesver uspeo da popuni svoje redove.

Izvor: DPA