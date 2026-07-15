Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je proteklih dana u Francuskoj povodom "Dana Bastilje", i to na lični poziv predsednika Francuske, Emanuela Makrona, a već su se u Srbiji i regionu pojavili zlonamerni komentari na brojne "propuste" koje su pojedinci primetili, kako bi sve to u najmanju ruku iskoristili u svrhu rušenja ugleda Srbije i njenog predsednika ili postizanja svojih malih, ličnih političkih interesa.

Prema oceni analitičara, međutim, predsednik Vučić je još jednom pokazao da Srbija štiti svoje interese, ali da je otvorena za saradnju sa svima.

Povodom ovog događaja i značaja koju on ima za budućnost Srbije, književnik i publicista Dragoslav Bokan rekao je da ima dva utiska.

- Dva su podjednako jaka utiska. Nisu isti po značaju, ali su po intenzitetu vrlo slični. Ta čast koju je Srbija dobila u među svetskim političarima, tu naravno mislim na prvi red na kojem je Vučić sedeo između predsednika Kipra i premijera Velike Britanije, dok u drugom redu sede prestavnici saveza kojih mi nismo član. Zatim način na koji je dočekan i to što je na ovom skupu bio jedini predstavnik zemlje koja nije član ni NATO-a ni Evropske unije ni Koalicije voljnih, i koja je imala katastrofalan odnos sa Francuskom ne tako davno... To su sve razlozi da prvi utisak bude tako značajan i da svi normalni ljudi u Srbiji osete šta to znači za nas i za našu neposrednu budućnost. A ti isti normalni ljudi imaju i drugi utisak - rekao je Bokan za "Novosti".

Taj drugi utisak naš sagovornik opisuje kao "neverovatnu mržnju prema sopstvenoj zemlji koju imaju oni koji su čitav taj događaj opisali falsifikujući sve ono što se tamo zaista desilo".

- Naime, oni su zloupotrebili činjenicu da se sem obeležavanja godišnjice pada Bastilje i vojne parade u Francuskoj dešavao i skup "Koalicije voljnih" koja je nešto čemu mi ne pripadamo niti želimo da pripadamo, i onda su oni završnu i svečanu, zajedničku fotografiju "Koalicije voljnih" prikazali smejući se, ironično, što na njoj, naravno, nema predsednika Vučića. I onda su oni iz te takve falsifikovane činjenice izvukli ceo niz lažnih argumenata o tobožnjem "nasilnom upadu Srbije u Francusku, bez poziva", pa o "još jednom poniženju" i tako dalje, kako to oni već umeju, i napravili nešto što je nezamislivo - udarac ispod pojasa u sopstvenu zemlju i njene diplomatske uspehe - jasan je Bokan.

- Znači, to su dva utiska - jedan govori ko i šta nas vuku napred i u visine, a drugi ko i šta nas vuku dole, unazad, saplitanjem samih sebe. I ta dva utiska, zapravo, treba da nauče one poslednje neopredeljene među nama šta treba da urade na sledećim izborima - zaključio je Bokan.

Francuska najznačajnija u EU

Govoreći o odnosu Francuske prema Srbiji i diplomatskoj poruci koju nam ova zemlja trenutno šalje Bokan je rekao:

- Francuska je neobična zemlja koja još od De Gola ima određenu dozu samostalnosti u okviru NATO-a i EU, i sećamo se dobro toga da je u Francuskoj postojao najveći otpor prema nepotrebnom i zločinačkom bombardovanju mostova u okviru NATO napada na SR Jugoslaviju 1999 godine. Istovreno, Francuska je zemlja koja je naprvila specijalni ugovor sa Grčom da u slučaju rata Turske i Grčke bude na strani Grčke, bez obzira što to nije predviđeno nijednim pravilom NATO-a. Tako da Francuska ima u sebi tu neku vrstu povišene suverenosti i polako se formira kao najznačajniji faktor unutar EU. Ona polako rekonstruiše i EU i NATO, a samim tim naša vešta politika gde se na dobar način po nas mešaju ekonomija, ideja naoružanja i međunarodna diplomatija sa rafalima, dovela je do toga da smo mi, tom istom veštinom i mudrošću, neko bi rekao i lukavošću, uspeli da zaslužimo mesto u prvom redu, tamo gde to mesto, recimo, nisu dobili Rama i Plenković - ocenio je Bokan.

Još jedna potvrda dobre politike

Politički analitičar Stefan Srbljanović ističe da je poseta predsednika Vučića Francuskoj samo još jedna u nizu potvrda da je naš predsednik izuzetno poštovan među evropskim liderima.

- Mislim da je poseta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Francuskoj, i to na poziv predsednika Makrona, još jedna potvrda da Srbija ima itekako veliki ugled kod svojih saveznika u Evropi, iako su neki pokušavali sve ove mesece unazad da nam serviraju priču da je Srbija izolovana, da je Vučić izolovan i da više nema nijednog saveznika ni u Evropi ni u svetu. Međutim, sve ove Vučićeve posete koje smo imali u prethodnom periodu ruše, kao kulu od karata, taj blokaderski narativ da je Vučić izolovan, da nema sa kim da komunicira, da nema sa kim da priča, što itakako nije tačno - kazao je Srbljanović.

On je potom govorio o zlonamernim komentarima.

- Takođe, videli smo i zlonametne pokušaje određenih tajkunskih medija i pojedinih blokadera u Srbiji da sa podsmehom komentarišu završnu fotografiju na kojima nije predsednik Vučić. Postoje itekako razumni razlozi zašto je to tako. Srbija je vojno neutralna država, Srbija je zemlja koja ne pripada NATO savezu i tako je predsednik Vučić još jednom pokazao koliko brine o interesima sopstvene zemlje, koliko ne želi da budemo deo nikakvih koalicija koje za cilj imaju bilo kakvu promociju nekakvih vojnih saveza ili nekakvih ratnih dejstava. Vučić je još jednom pokazao da štiti Ustav Srbije, da štiti većinsko opredeljenje ovog naroda da budemo vojno neutralni, a naravno da sarađujemo sa svim članicama NATO-a, sa svim onim vojnim savezima s kojima je saradnja u našem interesu. Mi ne možemo da zanemarimo da smo okruženi NATO državama, ne možemo da zanemarimo da na prostoru Kosova i Metohije postoje NATO snage, i zato moramo da sarađujemo sa njima, ali ne želimo da budemo član nikakvih vojnih saveza - naveo je Srbljanović. Potom je dao primer niza fotografija na kojima predsednik Vučić sedi u prvom redu na događaju.

- Videli smo mnogo fotografija na kojima predsednik Vučić sedi u prvom redu pored predsednika Makrona, predsednika Kipra i premijera Velike Britanije, dok su iza njega i predsednici vlada Albanije i Hrvatske, kao i ostali. A videli smo i da je ta fotografija izazvala itekako mnogo pažnje u regionu. Da se i u zvaničnom Zagrebu juče ceo dan pričalo i pisalo o tim fotografijama i o tome zašto je Vučić pre Rame i Plenkovića u prvom redu, što, ustvari, samo pokazuje da je Aleksandar Vučić itekako cenjen i koliki je značaj naše zemlje u ovom delu Balkana i Jugoistočne Evrope, i svima je jasno da bez stabilne Srbije i bez naše države kao stožera ovog dela Balkanskog poluostrva nema mira i stabilnosti u ovom delu Evrope - zaključio je Srbljanović.

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