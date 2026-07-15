Vladajuća nemačka koalicija SPD-CDU/CSU planira da poveća porez na duvan više nego što je do sada bilo planirano, tako da bi jedna paklica cigareta do 2030. godine mogla da košta 12 evra (oko 1408 dinara).

To proizlazi iz takozvanog predloga formulacije nemačkog Ministarstva finansija namenjenog poslaničkim grupama vladajuće crveno-crne koalicije, a što bi trebalo da doprinese zaštiti javnog zdravlja – ali i da poveća poreske prihode, prenosi Tagesšau.

Prema tom dokumentu, cena paklice od 20 cigareta trebalo bi da se do 2030. godine postepeno poveća na gotovo 12 evra, što je oko 40 centi više nego što je do sada bilo predviđeno.

Prema nacrtu zakona nemačke Vlade, svake godine povećavaće se i porezi na sitno rezani duvan, odnosno duvan za motanje cigareta, kao i na duvan za lulu, cigare i cigarilose, prenosi Dojče vele.

Isto bi trebalo da važi i za zamenske proizvode, kao što su, na primer, tečnosti za elektronske cigarete i u tom slučaju, prema navodima, udeo poreza povećavaće se svake godine za po jedan cent po mililitru.

Razlog za ovu izmenu je, prema navodima, manjak u saveznom budžetu. Izvori iz vlade naveli su, prema izveštaju Redakcijske mreže Nemačke ARD, da "umereno povećanje" ne služi samo konsolidaciji budžeta, već i zaštiti javnog zdravlja i u skladu je sa ciljem Savezne vlade da smanji udeo pušača među mladima i odraslima.

Više poreske stope, navodi se, trebalo bi, da donesu dodatne poreske prihode procenjene na 756 miliona evra u 2027. godini.

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