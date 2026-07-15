Organizacije za zaštitu životinja već duže vreme kritikuju nedovoljnu zaštitu od požara u velikim objektima u kojima se tove svinje širom Nemačke, navodi nedeljnik Špigl.

U intervenciji na farmi Kosvig učestvovalo je oko 100 lokalnih vatrogasaca, a četiri vatrogasca su lakše povređena, saopštile su lokalne vlasti navodeći da je užareni pepeo izazvao više manjih požara na susednom polju.

Vatrogasna služba je saopštila da je požar izbio u noći između utorka i srede i da je već u sredu ujutru vatra bila pod kontrolom, ali uzork požara za sada nije poznat.

Špigl navodi da je organizacije za zaštitu životinja već duže vreme kritikuju nedovoljnu zaštitu od požara na farmama svinja u Nemačkoj, a ekološka organizacija Greenpeace je naručila stručni izveštaj o tom pitanju.

Lokalna policija je procenila materijalnu štetu n farmi Kosvig na oko devet miliona evra, prenosi Tanjug.

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