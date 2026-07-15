Nesvakidašnja tragedija dogodila se u Kaliforniji, gde je poznata lekarka Žaklin Kotarak (49) izgubila život pokušavajući da kroz dimnjak uđe u kuću bivšeg partnera. Njeno telo pronađeno je tek nekoliko dana kasnije, zaglavljeno u uskom dimnjaku porodične kuće u gradu Bejkersfildu u Kaliforniji.

Prema navodima istražitelja, Kotarak je 25. avgusta 2010. došla do kuće Vilijama Mudija, sa kojim više nije bila u vezi. On nije želeo da razgovara sa njom, zbog čega je napustio kuću na zadnji izlaz i noć proveo na drugom mestu. Istraga je pokazala da je žena najpre pokušala da uđe kroz zadnja vrata, navodno koristeći lopatu, ali pošto nije uspela, donela je merdevine, popela se na krov, uklonila zaštitni poklopac sa dimnjaka i pokušala da se spusti unutra.

Međutim, u uskom prolazu ostala je zaglavljena. Obdukcijom je utvrđeno da je preminula usled gušenja, jer pritisak na grudni koš nije dozvoljavao plućima da se šire i normalno funkcionišu.

Njen nestanak prijavljen je već narednog dana kada se nije pojavila na poslu, ali je telo otkriveno tek nakon što je osoba koja je obilazila kuću osetila neprijatan miris koji je dopirao iz kamina. Vatrogasci su više od pet sati rušili dimnjak kako bi izvukli telo.

Vilijam Mudi rekao je da ga je tragedija duboko potresla i da mu je teško da prihvati njenu smrt. Istakao je i da je Kotarak donela kobnu odluku koja ju je, nažalost, koštala života. Ova nesreća ostala je upamćena kao jedna od najćudnijih u SAD-u.

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