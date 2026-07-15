Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se požari na ulicama, grupe koje se sukobljavaju sa policijom i pripadnici snaga reda koji pokušavaju da rasture okupljene.

Neredi su počeli neposredno nakon završetka utakmice u Arlingtonu, u američkoj saveznoj državi Teksas, kojom je završen francuski san o trećem uzastopnom plasmanu u finale Mundijala. Zvaničan broj privedenih, povređenih i oštećenih objekata još nije objavljen, pa se pune razmere noćašnjeg haosa tek utvrđuju.

Vatra na ulicama, policija u punoj opremiSnimci za koje se navodi da su nastali u francuskoj prestonici prikazuju nekoliko požara i sukobe grupa mladića sa policijom.

Na pojedinim lokacijama pripadnici interventnih jedinica potiskivali su okupljene, dok su kroz ulice odjekivale eksplozije pirotehničkih sredstava.

Deo nereda izbio je na mestima na kojima su se navijači tokom večeri okupili kako bi pratili polufinale. Posle završnog zvižduka, mirna okupljanja na pojedinim lokacijama pretvorila su se u nasilje, paljenje predmeta i napade na policiju.

Francuske vlasti za sada nisu iznele konačan bilans niti potvrdile da li je bilo težih povreda. Takođe nije objavljeno koliko je požara prijavljeno i kolika je materijalna šteta. Izveštaji sa terena i snimci koji kruže internetom, međutim, pokazuju da su incidenti zabeleženi u više delova grada.