Planina Durmitor i ovog leta jedna je od najposećenijih destinacija u regionu, ali veliki broj turista donosi i povećan broj intervencija spasilačkih ekipa koje svakodnevno pomažu posetiocima na zahtevnim planinskim stazama.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Žabljak juče su dobili poziv iz Operativno-komunikacionog centra da se u rejonu Zelenog Vira nalazi povređena planinarka koja otežano hoda.

Spasioci su odmah izašli na teren i nakon dolaska do povređene žene ukazali joj prvu pomoć.

„Nakon ukazane prve pomoći, povređena planinarka je u pratnji spasilaca bezbedno spuštena do vozila, a potom predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje“, saopštili su iz Službe zaštite i spašavanja Žabljak.

Iz ove službe još jednom apeluju na sve planinare i turiste koji posećuju Durmitor da budu maksimalno oprezni, da se kreću isključivo obeleženim stazama i da za planinske ture koriste odgovarajuću odeću i obuću.

Posebno se upozorava da su vremenski uslovi na planini često promenljivi, a pojedine deonice zahtevne i za iskusne planinare, zbog čega je priprema ključna za bezbedan boravak u prirodi – preonosi Rina.