U Crnu Goru je, prema podacima Monstata, od januara do maja došlo 407.707 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za preko devet hiljada, dok je broj noćenja iznosio 1,067 miliona, što je za skoro 30 hiljada manje u odnosu na prošlu godinu.

Pad gostiju

Najveći pad broja gostiju u prvih pet meseci ove godine zabeležen je iz Izraela. Iz te zemlje, koja je u ratu sa Iranom, ove godine je došlo 26,6 hiljada turista, dok je taj broj prošle godine bio 66,6 hiljada, odnosno veći za 40 hiljada.

Prepolovljen je i broj gostiju iz Austrije, odakle je došlo 14,6 hiljada turista, što je dva puta manje u odnosu na prošlu godinu. Iz Francuske je ove godine došlo 81,2 hiljade gostiju, što je pad od 10 hiljada, dok je iz Hrvatske boravilo 22,8 hiljada gostiju, što je pad od 2,2 hiljade. Pad broja turista preko deset odsto zabeležen je sa tržišta Norveške i Rumunije.

Kada su u pitanju noćenja po vrstama mesta, pad je zabeležen u glavnom gradu i primorskim mestima, dok je rast zabeležen u planinskim mestima.

U Podgorici je registrovano 102,7 hiljada noćenja, što je za skoro 24 hiljade manje nego godinu ranije, dok je na Primorju zabeleženo 866,6 noćenja, što je pad od preko 17 hiljada.

Pad broja noćenja je zabeležen u Baru, Budvi, Ulcinju, Kotoru i Tivtu, dok je rast noćenja bio jedino u Herceg Novom. U Herceg Novom je zabeleženo 208,3 hiljade noćenja, za 23,5 hiljada više u odnosu na period od januara do maja 2025. godine.

Rast gostiju iz Srbije

U istom periodu, prema podacima iz mesečnog statističkog pregleda Monstata za jun, iz Srbije je bilo skoro 107 hiljada gostiju, što je rast od 8,5 hiljada, Rusije 37,4 hiljade, odnosno osam hiljada više, Nemačke 85 hiljada ili 11 hiljada više nego od januara do maja 2025. godine.

Rast turista veći od deset odsto zabeležen je i sa tržišta Holandije, Grčke, Poljske, Mađarske, Severne Makedonije, Albanije, Češke, Danske...

Podaci Monstata se ne uklapaju u prognoze ministarke Kordić koja je nedavno izjavila da bi ova sezona mogla biti među najuspešnjima do sada, pozivajući se na podatke od 18. juna koje je dobila od Nacionalne turističke organizacije.

"Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66 odsto veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62 odsto veći u odnosu na rekordnu 2019.", rekla je ministarka turizma Simonida Kordić u Skupštini Crne Gore 19. juna, prenosi Tanjug.

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