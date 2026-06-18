Na gradskom šetalištu u Ilijašu, gde je vožnja električnih trotineta i bicikala zabranjena, juče je povređeno trogodišnje dete nakon što je na njega naleteo električni trotinet kojim je, prema navodima porodice, upravljao 11-godišnji maloletnik.

Na mesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj, a povređeno dete je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeno na pregled u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Prema medicinskoj dokumentaciji koju je porodica dostavila medijima, dete je zadobilo povredu glave, a lekari su konstatovali potres mozga, piše Crna-Hronika.

Srećom, prema dosadašnjim nalazima nisu utvrđene teže povrede, te je dete nakon pregleda pušteno na kućno lečenje uz preporuku mirovanja i praćenja zdravstvenog stanja.

Porodica povređenog deteta ističe da je najveći problem činjenica da se zabrana vožnje na šetalištu svakodnevno krši, iako se radi o prostoru na kojem boravi veliki broj dece, roditelja i starijih osoba.

- Danas je povređeno naše dete, sutra to može biti bilo koje drugo. Očigledno je da se zabrana ne poštuje i da nema dovoljno kontrole. Apelujemo na nadležne institucije da hitno preduzmu mere kako bi se sprečile ozbiljnije posledice - poručili su roditelji.

Građani već duže vreme upozoravaju na sve veći broj električnih trotineta u pešačkim zonama, a ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti najmlađih na javnim površinama.

Roditelji povređenog dečaka traže pojačan nadzor i dosledno sankcionisanje vožnje električnih trotineta i bicikala na mestima gde je ona zabranjena, kako bi se sprečile nove nesreće.

Alo/ATVBL

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