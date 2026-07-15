Stravična saobraćajna nesreća koja je u petak uveče odnela život Radmile N. B. (43) na putu između Trstenika i Kruševca mogla bi da dobije novi obrt ukoliko se potvrde navodi da je sudaru prethodila trka automobila.

Prema informacijama koje se dele na društvenim mrežama i navodima pojedinih očevidaca, sumnja se da je vozač „folksvagena“, kojim je upravljao M. P. (29) iz Trstenika, neposredno pre nesreće izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno se sudario sa „citroenom“ kojim je upravljala Radmila.

U trenutku nesreće sa njom su u automobilu bili njena devetnaestogodišnja ćerka i sedamnaestogodišnji sin.

Kazaljka navodno ostala na 180 kilometara na sat

Posebnu pažnju javnosti privukao je navod da je brzinomer na „folksvagenu“ nakon sudara ostao zakočen na 180 kilometara na sat.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama pozicija kazaljke nakon udara ne mora predstavljati konačan dokaz brzine kretanja vozila. Tačan odgovor trebalo bi da da saobraćajno-tehničko veštačenje, kojim će biti utvrđeno kojom se brzinom automobil kretao neposredno pre sudara i da li je neprilagođena brzina bila jedan od ključnih uzroka tragedije.

Istražitelji će proveriti i navode da li je nesreći zaista prethodila trka automobila, ko je eventualno učestvovao u njoj, kao i da li postoje snimci nadzornih kamera ili izjave svedoka koji mogu pomoći u rasvetljavanju događaja.

Radmila stradala pred decom

Prema do sada poznatim informacijama, do nesreće je došlo oko 23.50 časova kada je „folksvagen“, kojim je upravljao M. P., prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno udario u „citroen“.

Radmila je zadobila teške povrede i preminula na mestu nesreće, uprkos brzoj reakciji policije, vatrogasaca i ekipe Hitne pomoći.

Njena ćerka i sin hitno su prevezeni u Opštu bolnicu u Kruševcu. Ćerka je zadobila teške povrede, dok je sinu nakon pregleda konstatovano lakše povređivanje. Povrede je zadobio i vozač „folksvagena“.

Vozač uhapšen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. P. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako je saopšteno, sumnja se da je upravljajući „folksvagenom“ prešao na suprotnu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom kojim je upravljala Radmila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu.

U nastavku postupka biće analizirani svi dostupni dokazi – tragovi sa kolovoza, stanje vozila, eventualni podaci iz elektronskih sistema automobila, snimci kamera i izjave svedoka.

Porodica i prijatelji oprostili se od Radmile

Radmila je sahranjena 13. jula na gradskom groblju u Brusu. Na poslednji ispraćaj došli su članovi porodice, prijatelji i brojni poznanici koji su bili potreseni njenom iznenadnom smrću.

Nakon tragedije društvene mreže preplavile su poruke oproštaja i podrške njenim najbližima.

„Ovo je velika tuga i nenadoknadiv gubitak“, „Porodici želimo snagu da izdrži ovu bol“ i „Rado, putuj sa anđelima“ – samo su neke od poruka koje su ostavili ljudi koji su poznavali Radmilu.

Telegraf.rs