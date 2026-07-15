Maja Đorđević i njen četvorogodišnji sin Mihailo ubijeni su ispred Centra za socijalni rad u Rakovici kobnog 12. jula 2017. godine. Branislava Katanić sestra ubijene žene nakon devet godina otkriva da je njena sestra nastradala jer je verovala ljudima.

Dečakov otac Marko Nikolić sina Mihaila je golim rukama ugušio, a potom telo deteta bacio bivšoj partnerki Maji Đorđević pred noge. Potom je samo minut kasnije nasrnuo na ženu i zverski je usmrtio sa čak 27 uboda i 30 posekotina nožem.

Maja je godinama prolazila kroz pakao jer je monstrumu odbijala da preda dete.

- Mihailo je bio umiljat, isti majka. Komplet su bili isti, akcija 24 sata. On je tako znao da bude veliki, a tako je mali bio. To dete je imalo senzore za svaku sitnicu. A imao je samo četiri godine...Poput Maje je bio snalažljiv, sposoban. Znao je sam da spremi da jede, penjao se na ručke od fijoka i popne se na pult i sam maže sebi. Sam se spremao sebi stvari - opisuje svog sestrića Branislava Katanić sestra ubijene Maje Đorđević za Blic.

U potresnoj ispovesti Branislava Katanić se priseća kako je izgledao život njene rođene sestre, prisetila se i pakla koji su živele ona i njena sestra tačno 8 punih godina do Majinog i Mihailovog ubistva.

- Živeli smo Mihailo, Maja, Stefan i ja. Bili smo porodica, Maja je bila vredna, znala je da iz noćne smene odvede decu na bazen i onda do uveče bude sa njima, pa tek onda spava. Gledala sam maksimalno da je poštedim, jer ko može taj tempo da izdrži. Maja je bila jedna mala devojčica, razmažena, ali je ona to ostala i meni kada je kasnije postala majka. Bilo mi je bitno da ona bude zaštićena, jer sam smatrala da na nju ne sme ni kiša da padne. Ona je mnogo verovala ljudima i do smrti svoje nije promenila to, što ju je na kraju možda i koštalo - kaže Branislava.

Ubica se ubio u zatvorskoj ćeliji

Marko Nikolić, ubica Maje Đorđević nikada nije stao pred sudije jer je presudio sebi u zatvorskoj ćeliji.

- Ja nisam mogla da se radujem njegovoj smrti jer šta bi to promenilo. Nisam možda bila svesna da li tome treba da se radujem ili ne. Možda moje zdravlje nije moglo da izdrži suđenje. Ostala sam na pola. Pravda i dalje nije zadovoljena - kaže Branislava devet godina nakon stravičnog zločina.

Devet godina nakon tragedije, porodica i dalje nosi posledice zločina koji je zauvek promenio njihove živote. Maja i Mihailo ostali su upamćeni kao majka i sin koji su bili nerazdvojni, a njihova sudbina postala je jedan od najpotresnijih slučajeva porodičnog nasilja u Srbiji.

Blic