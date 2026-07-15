Prema navodima policije u Hesenu, muškarac je sinoć na ulici napao suprugu nožem i naneo joj smrtonosne povrede, a žena je preminula na licu mesta, piše "Špigel".

Svedoci napada intervenisali su i zadržali osumnjičenog do dolaska hitne pomoći i policije, koja ga je potom uhapsila. Muškarac je tokom hapšenja povređen, naveli su policija i tužilaštvo u Frankfurtu.

Motiv i okolnosti zločina još nisu poznati. Istražitelji su tokom noći obavili uviđaj i forenzičke radove, a policija je navela da je bilo mnogo svedoka, jer se napad dogodio na prometnoj lokaciji u blizini pijace, gde se nalazi više prodavnica i objekata.

Na mestu zločina bili su i sveštenici koji su pružali podršku prisutnima, a policija je istakla da je svedočenje takvom događaju predstavljalo veliki psihološki teret za očevice.

Kelkhajm, grad sa oko 28.000 stanovnika, nalazi se u okrugu Majn-Taunus, u blizini Frankfurta na Majni.

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