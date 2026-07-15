On ističe da je ova presuda zloupotreba izveštaja Veća za suočavanje sa posledicama vladavine nedemokratskih režima iz 2018. godine, što tolerišu hrvatski političari.

Štrbac navodi da je prva Vlada Andreja Plenkovića, umesto da zakonom reguliše upotrebu ustaških obeležja kao krivično delo, oformila Veće da napravi ekspertski izveštaj. U tom izveštaju predviđen je izuzetak od pravila na "striktno ograničenu upotrebu pozdrava 'Za dom spremni' zbog okolnosti vezanih za Domovinski rat".

Taj izuzetak od pravila, objašnjava Štrbac, napravljen je jer je u ratu devedesetih paravojna jedinica – HOS koristila ustaška obeležja, a postojala je do februara 1992. godine kada je integrisana u hrvatsku vojsku.

Štrbac ističe da se obistinilo ono što je rekao odmah po objavljivanju izveštaja - da će izuzetak postati pravilo - pa se tako na proslavi "Oluje" u Hrvatskoj ističu ustaška obeležja, iako se obeležava događaj iz 1995. godine, kada HOS-a odavno više nije bilo.

Hrvatske sudije, kako navodi Štrbac, koriste svaku rupicu u zakonima i propisima kako bi oslobodile one koji nose ustaška obeležja ili uzvikuju ustaške pokliče.



"Hrvati rade po svojim starim običajima – sudija je imao 99 posto razloga da ih proglasi krivima, a jedan posto da ih oslobodi, i eto, uhvatio se za to, za tu rupicu u zakonima", kaže Štrbac.



On navodi da je posle izveštaja Veća bilo zamišljeno da se on pretoči u propise, ali to nije učinjeno, i sada taj izveštaj koristi pripadnicima desnog političkog spektra da svuda uzvikuju ustaške pokliče i nose ustaška obeležja.

"Tako da nema više nikakve proslave obeležavanja događaja iz Drugog svetskog rata, a posebno iz rata 90-tih, nema koncerta Tompsona i drugih pevača, nema niti sportske utakmice gde posetioci, gledaoci ili učesnici ne nose ta obeležja", napominje Štrbac.

Štrbac je naveo da Hrvatska po ovom pitanju ima naklonost Rimokatoličke crkve i Nemačke.

"Očito je da imaju tradicionalnu naklonost Katoličke crkve, Rima i Nemačke, koji su bili njihovi tradicionalni prijatelji i mentori i uvek su im sve opraštali, i u Drugom svetskom ratu i posle rata", rekao je Štrbac, prenosi RTRS.

Opštinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je u ponedeljak ratnog komandata HOS-a Marka Skeju i 12 bivših pripadnika ove zloglasne jedinice odgovornosti što su u Kninu pre četiri godine uzvikivali "Za dom spremni" jer je sudija ocenila da postoje izuzeci, uprkos tome što je taj ustaški pozdrav zabranjen.

U presudi je navedeno da je nesporno da je pozdrav "Za dom spremni", kao službena krilatica ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH, protivan Ustavu Hrvatske, ali je korišćen i u tzv. domovinskom ratu kao sastavni deo službenog grba HOS-a, čiji su se pripadnici "borili od agresije", preneli su hrvatski mediji.