Mladić D. Š. (24) stradao je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5.30 časova u mestu Javorje, na putu između Žabljaka i Šavnika.

Prema pisanju podgoričkih „Vijesti“, mladić je u trenutku nesreće bio sam u vozilu koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa puta.

Na mesto nesreće odmah su izašli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, ali lekari, uprkos pokušajima, nisu uspeli da spasu mladića.

Uviđaj je obavljen, a istraga je u toku kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do tragedije.