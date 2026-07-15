Ministarstvo za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS) uvrstilo je još jednog državljanina Crne Gore na listu „Najgorih od najgorih“. Reč je o Miralemu Ljuljanoviću, koji je uhapšen i osuđen u Njujorku zbog učešća u kriminalnim aktivnostima.

Prema dostupnim informacijama, Ljuljanović je osuđen za učestvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi, reketiranje, udruživanje radi izvršenja krivičnih dela, kao i pljačku i nasilno oduzimanje imovine.

Njegovo ime našlo se na spisku osoba koje američke službe označavaju kao posebno rizične zbog težine krivičnih dela za koja su procesuirane.

Na listi još četvorica Crnogoraca

Podsetimo, DHS je krajem 2025. godine objavio listu „najgorih od najgorih“, koja obuhvata osobe koje su imigracione službe SAD uhapsile zbog teških krivičnih dela.

Na tom spisku nalaze se i još četvorica muškaraca poreklom iz Crne Gore – Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja i Damir Pejčinović.

Oni su hapšeni u različitim saveznim državama SAD, uključujući Pensilvaniju, Njujork, Viskonsin i Nju Džerzi, a terete se za različita krivična dela, među kojima su posedovanje oružja i droge, reketiranje, falsifikovanje i napadi na druga lica.

Američke službe ovu listu koriste kako bi istakle slučajeve osoba za koje smatraju da predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik, posebno u okviru postupaka deportacije i sprovođenja imigracionih zakona.