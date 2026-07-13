Teška saobraćajna nesreća koja je prošlog četvrtka odnela živote Đorđa M. (24) i Milana M. (25), pogodila je naselje Busije u Batajnici, a od mladića nastradalih na kvadu se danima opraštaju rodbina, prijatelji i komšije putem društvenih mreža.

Prema dosadašnjim informacijama, dvojica mladića vozila su se kvadom kroz njive na kraju Ulice Velike međe kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, vozilo sletelo i prevrnulo se u kanal, a obojica su izgubila život na licu mesta.



Meštani Busija za nastradale imaju samo reči hvale i ističu da su bili vredni, nasmejani i omiljeni u kraju. Kažu da je njihova iznenadna smrt duboko pogodila celo naselje i da mnogi još ne mogu da poveruju da ih više nema.

Kako navode njihovi prijatelji i poznanici, alarm je podignut kada su mladići prestali da odgovaraju na telefonske pozive. Njihove porodice i prijatelji ubrzo su organizovali potragu, u koju su se uključile i nadležne službe nakon što je policija obaveštena oko 22 časa. Potraga je, nažalost, završena pronalaskom prevrnutog kvada u kanalu, nedaleko od tela dvojice mladića.

Prema rečima ljudi iz naselja, pretpostavlja se da zbog guste vegetacije pored njiva vozač nije uočio kanal, iako se nesreća dogodila dok je još bilo dnevne svetlosti. Otac jednog od nastradalih, zajedno sa brojnim prijateljima i komšijama, satima je tragao za mladićima pre nego što je potvrđena najgora vest.

Hitna pomoć je po dolasku na mesto nesreće mogla samo da konstatuje smrt dvojice mladića.

Posebno potresna okolnost jeste to što je, po rečima meštana, porodica Đorđa M. bila u završnim pripremama za njegovo venčanje, koje je bilo zakazano za narednu sedmicu. Umesto svadbenog veselja, njihov dom ovih dana posećuju rodbina i prijatelji kako bi izjavili saučešće.

Poznanici porodice su naveli za medije da je Đorđe bio cenjen među vršnjacima, vedrog duha i omiljen u društvu, dok je njegova verenica slomljena zbog tragedije koja se dogodila svega nekoliko dana pre planiranog venčanja. Meštani ističu da je gubitak dvojice mladih ljudi ostavio veliku prazninu u Busijama i da će ih pamtiti kao dobre i poštene momke.

(Telegraf)