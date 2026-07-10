Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (32), zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je M. J. u noći između četvrrtka i petka ušao u traktor sa prikolicom parkiran ispred jedne kuće u okolini grada, startovao ga ključem koji je bio u bravi i odvezao se van naselja.

Policija ga je u jednom trenutku zaustavila i ustanovila da se radi o ukradenom vozilu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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