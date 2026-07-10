Na tržištu nekretnina u Hrvatskoj pojavila se kuća koja se izdvaja po lokaciji kakva se retko može pronaći. Smeštena u mirnoj uvali kod mesta Stomorska na ostrvu Šolta, ova nekretnina nalazi se u prvom redu do mora i namenjena je onima koji žele potpuno drugačiji način života — bez buke, gužve i blizine velikog broja ljudi.

Posebnost ove kuće je njen pristup. Sa morske strane do nje se može doći isključivo brodom, što budućim vlasnicima pruža visok nivo privatnosti i osećaj izdvojenosti od svakodnevice. Okružena prirodom i čistim morem, nekretnina predstavlja retku priliku za one koji traže mirnu lokaciju na obali.

Do kuće se stiže i kopnenim putem, ali uz određeni napor

Iako deluje potpuno izolovano, kuća nije bez pristupa sa kopna. Automobilom je moguće stići do približno 250 metara udaljenosti koristeći makadamske i protivpožarne puteve.

Nakon toga potrebno je nastaviti pešice uskim stazama kroz prirodu, a dolazak do objekta traje oko deset minuta. Upravo ta udaljenost od uobičajenih prilaza dodatno doprinosi osećaju privatnosti koji ova nekretnina pruža.

Praktičan raspored na 73 kvadrata

Kuća ima ukupnu neto korisnu površinu od 73 kvadratna metra. U prizemlju se nalazi terasa sa pogledom na more, kuhinja povezana sa dnevnim boravkom, kupatilo, dve spavaće sobe i ostava.

Dodatni prostor nalazi se u suterenu, gde je smešteno skladište.

Prema informacijama iz oglasa, objekat nema mogućnost proširenja, već je dozvoljena samo obnova u postojećim dimenzijama. To znači da budući vlasnik može da unapredi postojeći prostor, ali bez promene njegovih osnovnih gabarita.

Mesto za odmor ili ulaganje u turizam

Prema navodima prodavca, kuća može biti zanimljiva i privatnim kupcima koji žele miran odmor uz more, ali i investitorima zainteresovanim za turističko izdavanje.

Zahvaljujući direktnom položaju uz obalu, udaljenosti od susednih objekata i posebnom načinu pristupa, ovakve nekretnine veoma retko dolaze na tržište.

Za mnoge kupce upravo ta kombinacija — more ispred kuće, prirodno okruženje i potpuna privatnost — predstavlja ono što obične nekretnine na obali ne mogu da ponude, piše Blic.