Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše V. zbog sumnje da je 12. maja 2026. godine na podmukao način ubio A. N. u restoranu na Senjaku, kao i da je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

Saši V. se optužnicom stavlja na teret krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom su obuhvaćeni i Mario S, Nenad L, Petar U, Vuk Š. i Dejan S, kojima se stavlja na teret pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, zbog sumnje da su prikrivanjem tragova pokušali da pomognu Saši V. da ne bude otkriven.

Tužilaštvo je optužnicu predalo Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a predloženo je i produženje pritvora za Sašu V, Maria S, Nenada L, Vuka Š. i Dejana S.

Prema navodima optužnice, postoji sumnja da je Saša V. tog dana neovlašćeno nosio pištolj i najmanje 10 metaka kalibra 9x19 milimetara, za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu. Oružje je, kako se sumnja, poneo iz kuće i tokom dana ga nosio na više lokacija, da bi u večernjim satima došao u restoran na Senjaku.

Tužilaštvo navodi da je A. N. prethodno nakon kraće rasprave napustio restoran, ali da ga je Saša V. telefonom pozvao i, kako se sumnja, pokušao da ga ubedi da se vrati, govoreći mu da želi pomirenje.

A. N. se, prema navodima optužnice, vratio u restoran oko 23.14 časova i seo za sto sa Sašom V. U jednom trenutku osumnjičeni je kleknuo, navodno kako bi pokazao da želi da se pomire, nakon čega je izvadio pištolj i zapucao.

Kako se navodi, ispalio je najmanje 10 hitaca u pravcu A. N, prvo ka grudima i stomaku, a zatim ka predelu ramena i vrata. Oštećeni je zadobio ukupno 14 ustrelnih rana – šest zastrelina i osam prostrelina, kao i druge povrede nastale dejstvom projektila.

Nakon pucnjave, prema sumnjama tužilaštva, više osoba je učestvovalo u uklanjanju tragova i pokušaju prikrivanja zločina. Mario S. je, kako se navodi, došao u restoran po nalogu Saše V. i zajedno sa ostalima uklanjao tragove, skupljao čaure, dok je telo A. N. izneto iz restorana i prebačeno u vozilo.

Tužilaštvo sumnja da je telo potom prevezeno do Stare Pazove, gde je predato Dejanu S. koji je, prema navodima optužnice, pokušao da ga sakrije. Kako se navodi, telo je stavljeno u bure, koje je zaliveno malterom, zavarano i potom zakopano kod jezera u mestu Jarkovci.

Protiv Jasne Ž. nastavlja se sprovođenje dokaznih radnji. Istraga protiv Danke V. je obustavljena, dok su krivične prijave protiv Miloša J. i Dušana V. odbačene.