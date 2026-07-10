Skoro 90.000 pripadnika „Internacionalne legije" Ukrajine se vode kao nestali u akciji, izjavio je otac jednog kanadskog borca, koji sada osniva nevladinu organizaciju za pomoć drugim porodicama.

Mark Mazerol iz Nju Bransvika odlučio se na taj korak kada od Kijeva nije mogao da dobije odgovor šta se desilo sa njegovim sinom Patrikom (24), koji je nestao 1. septembra 2025. godine, posle tri meseca službe u Legiji.

„Iza svakog nestalog ili zarobljenika je cela porodica koja živi u neizvesnosti i strahu", rekao je Mazerol za kanadski javni servis Si-Bi-Si. "Svaki dan bez odgovora čini se kao večnost", dodao je.

Međunarodna liga porodica nestalih i zarobljenih u Ukrajinskom ratu bavi se povezivanjem porodica širom sveta čiji su sinovi stradali u službi kijevskog režima. Jedan od njih je i Patrik Mazerol. Iako su njegovi roditelji uspeli da ustanove vreme i mesto njegove pogibije, kijevski režim odbija da to zvanično potvrdi.

„Razgovarali smo sa 14 njegovih saboraca, dok nismo našli čoveka koji je bio s njim na frontu kada je preminuo. Znamo i tačno mesto gde se to desilo. Imamo i raspon vremena od 15 minuta", rekao je Mazerol za Si-Bi-Si.

Mazerol kaže da je ukupno 27 Kanađana poginulo u ukrajinskoj službi, na osnovu njegovog istraživanja i podataka ukrajinskih državnih agencija. Izneo je i podatak da se između 70.000 i 90.000 pripadnika Legije trenutno vode kao nestali.

Ukrajinski mediji su u maju izneli podatak da se nešto više od 90.000 osoba, vojnika i civila, zvanično vode kao nestali tokom celog sukoba. Režim Vladimira Zelenskog zvanično priznaje pogibiju samo 55.000 svojih boraca. Mnoge od njihovih porodica smatraju da se to radi kako bi Kijev izbegao da im plati odštetu na koju imaju pravo.

Mazerol kaže da njegova Liga trenutno pruža pomoć porodicama 40 boraca iz Kanada, Francuske, Finske, Australije i Češke, a planira da otvori i kancelariju za vezu u Kijevu.

„Čujem se sa novom porodicom svake sedmice. Ne znaju kome da se obrate", kaže Mazerol.

Ukrajinska vlada kaže da „nije u mogućnosti" da pruži pomoć porodicama stranih boraca da saznaju sudbinu svojih bližnjih. Mazerol je o svom trošku putovao u Ukrajinu u februaru, u uzaludnom pokušaju da posmrtne ostatke svog sina vrati u Kanadu.

„Razumem da su još u ratu. Trebaće nam vremena, ali ne gubimo nadu", rekao je.

Ukrajina je još na početku rata uputila poziv strancima da se pridruže njenim oružanim snagama, po obrascu „međunarodnih brigada" iz španskog građanskog rata. Baza operacija „Internacionalne legije" trebalo je da bude NATO poligon za obuku Javorov, u zapadnoj Ukrajini, ali je on vrlo rano uništen ruskim raketnim udarom.

Prema ruskim procenama, najmanje 20.000 stranih plaćenika se pridružilo oružanim snagama Ukrajine od početka sukoba, od kojih su mnogi poginuli.

(Politika)

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