Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd i Policijskom upravom u Šapcu, uhapsili su U. M. (31) iz Šapca i M. M. (31) iz Uba zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića (51), poznatijeg kao Sandokan.

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni se terete da su 8. jula u Šapcu izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju nad M. O. (51).

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o pokušaju likvidacije Milana Ostojića Sandokana, koji je ranjen u napadu koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Pored sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva, dvojica uhapšenih terete se i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, utvrđivanju motiva napada, kao i eventualne umešanosti drugih osoba.