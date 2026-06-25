On je u utorak oko 18 sati teško povređen u dvorištu svoje kuće u beogradskom naselju Begaljica, kada je podleteo pod točak traktora koji je vozio njegov deka N.J. (57).

Prema nezvaničnim informacijama, mališan od godinu i po dana iznenada se stvorio iza traktora koji je išao u rikverc kako bi zakačio prikolicu, a onda mu je točak prešao preko glave.

Alo! je stupio u kontakt sa bratom njegovog dede koji je od muke jedva uspeo nešto da progovori.

-Jaoj, ne pitajte... Preteško nam je svima. To mi je brat, najbliži rod. Ne mogu da pričam o samoj nesreći, naravno da je slučajnost i nesreća u pitanju. Ne znamo šta ćemo više od muke i čekanja boljih vesti. On je i dalje u Tiršovoj u kritičnom stanju. Juče smo svi bili u našem manastiru Rajinovac da se molimo za njega. Daj Bože da preživi i bude dobro. Ovo čekanje je neizdrživo - rekao je u očaju za Alo! drugi deka povređenog mališana.

Komšinica porodice kaže da je bebin deda poznat u naselju i da svi za njega imaju samo reči hvale.

-To je jedna poštena domaćinska porodica. O dedi dečaka mogu samo najbolje da pričam. Svi se bave poljoprivredom. Roditelji povređenog mališana imaju i dve starije ćerkice. Juče je pop pozivao celo naselje u 18 sati na molitvu u manastir. Skupilo se baš mnogo ljudi, cela Begaljica. Svi smo očajni zbog te nesreće. Dva dana čekamo bolje vesti - kaže komšinica za Alo!.