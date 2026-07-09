U spektakularnoj zasedi policajci novosadske policije presekli su još jedan veliki krijumčarski lanac i zadali žestok udarac narko-tržištu. Iza rešetaka je završio N. K. (29) iz Beograda, nakon što je policija u njegovom teretnom kombiju pronašla i zaplenila čak 60 kilograma marihuane spremne za uličnu prodaju.

Osumnjičeni Beograđanin verovao je da će transport droge proći neprimetno u teretnom vozilu. Međutim, nije znao da se nalazi na "radaru" novosadske policije. Policajci su strpljivo čekali pravi trenutak, locirali kombi, a zatim munjevitom akcijom blokirali vozilo i lišili slobode osumnjičenog.

Osim 60 kilograma droge i kombija, policija je oduzela i dva mobilna telefona. Oni će biti upućeni na veštačenje kako bi se otkrilo ko su bili naručioci, a ko krajnji prodavci ove pošiljke.

Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. On će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Ova zaplena nije slučajnost, već direktna posledica radikalnih promena i tempa koji je nametnuo novi načelnik Policijske uprave Novi Sad, Vladan Stojanović. Kako saznajemo, unutar uprave sprovedena je totalna reorganizacija. Smenjeni su svi policajci koji nisu zadovoljavali visoke profesionalne standarde, što je momentalno dalo rezultat na terenu.

Danonoćni rad, stalne racije i nulta tolerancija prema kriminalu potpuno su poremetili planove lokalnih i regionalnih narko-grupa koje su Novi Sad smatrale "sigurnom zonom".

Reakcije Novosađana na društvenim mrežama i na ulicama svedoče o tome da se klima u gradu drastično menja. Građani otvoreno pružaju apsolutnu podršku novom rukovodstvu i ističu da ne pamte ovakvu dinamiku i prisustvo policije na kritičnim tačkama u gradu.

- Ovo je jedini način da se skloni otrov sa ulica i zaštite naša deca. Podrška za policajce koji rizikuju svoje živote - komentarišu građani, svesni da je svakodnevni, požrtvovani trud policijskih službenika ponovo vratio osećaj bezbednosti u glavni grad Vojvodine.

Novosadska policija poručuje da se intenzivan rad nastavlja i da je ovo samo jedna u nizu akcija koje tek slede.

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