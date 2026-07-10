Jedna od najstrašnijih nesreća u američkim bolnicama dogodila se 16. avgusta 2003. godine u Hjustonu, kada je mladi hirurg dr Hitoši Nikajdo izgubio život zbog, kako je kasnije utvrđeno, ozbiljnog propusta u održavanju lifta.

Dok je njegova koleginica Karin Štajnau čekala lift na drugom spratu bolnice, primetila je doktora kako žuri ka vratima. Zadržala je lift kako bi uspeo da uđe, a on ju je u prolazu upitao da li je lift konačno popravljen. Samo nekoliko dana ranije bio je van upotrebe zbog servisa, ali su oznake o kvaru u međuvremenu uklonjene, pa su oboje verovali da je bezbedan.

Međutim, u trenutku kada je doktor pokušao da uđe, vrata lifta nisu reagovala kako bi trebalo. Umesto da se ponovo otvore, ostala su zatvorena, a lift je počeo da se kreće nagore dok je njegovo telo ostalo zaglavljeno između vrata. U jezivoj nesreći zadobio je smrtonosne povrede, dok je koleginica ostala zarobljena u kabini više od sat vremena čekajući pomoć.

Naknadna istraga otkrila je da tragedija nije bila posledica slučajnosti, već niza ozbiljnih propusta u održavanju. Inspektori su pronašli čak 22 nepravilnosti na liftu, uključujući pogrešno povezane električne instalacije, neispravne sigurnosne sisteme i činjenicu da lift nije prošao redovan godišnji pregled. Utvrđeno je da je neposredno pre nesreće na njemu rađen servis, a jedna pogrešno postavljena žica bila je dovoljna da otkažu bezbednosni mehanizmi koji su morali da spreče ovakav scenario.

Porodica stradalog lekara pokrenula je sudski postupak protiv kompanija odgovornih za održavanje lifta. Ovaj slučaj ostao je jedan od najpotresnijih primera koliko posledice nemarnog održavanja mogu biti kobne i zašto bezbednosne procedure nikada ne smeju biti zanemarene.

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