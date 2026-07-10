Na magistralnom putu kod Užica došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao velike zastoje, a kolona vozila koja se formirala nakon sudara duga je više od dva kilometra.

Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih osoba, kao ni stepen eventualnih povreda učesnika. Ekipe nadležnih službi su na terenu i obavljaju uviđaj.

Druga nesreća se dogodila kod Ljubiša, na putu prema Zlatiboru, kada su se takođe sudarili kamion i dva putnička vozila.

Saobraćaj je potpuno obustavljen, a kolona vozila proteže se unedogled.

Vozači navode da čekaju već oko sat vremena, dok se procenjuje da bi zastoj mogao da potraje još najmanje pola sata.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

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